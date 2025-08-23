بینک اسلامی کو8.9ارب روپے قبل از ٹیکس منافع
کراچی(بزنس ڈیسک)بینک اسلامی نے 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025ء کی پہلی ششماہی کیلئے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا۔۔۔
اعلان کے مطابق بینک نے اس ششماہی کے دوران8.95 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع حاصل کیا جس کے نتیجے میں فی حصص 1.50 روپے (15فیصد)عبوری نقد منافع کا اعلان بھی کیا ہے ۔ پہلی ششماہی کے دوران بینک کی نان فنڈڈ آمدنی میں 90 فیصد سے زائد اضافہ ہواجس نے پالیسی ریٹس میں کمی کے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا۔ وسیع تر معاشی سُست روی کے باوجود، کُل آمدنی میں صرف 4.9 فیصد کی معمولی کمی دیکھنے میں آئی جو بینک کی مضبوط بنیاد، لچکدار حکمت عملی اور کامیاب متنوع منصوبہ بندی کا مظہر ہے ۔بینک کے مجموعی آپریٹنگ اخراجات میں 47 فیصد اضافہ ہوا، ان اخراجات میں 32 منزلہ ٹاور کا حصول بھی شامل ہے ۔ مزید برآں بینک کے ڈپازٹس میں12.7 فیصد اضافہ ہواجس کی بنیادی وجہ کرنٹ اکاؤنٹس میں37.9 فیصد کا نمایاں اضافہ تھا ، اس سے کرنٹ اور سیونگز اکاؤنٹس کا تناسب بڑھ کر 70 فیصد کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔بینک نے ششماہی کا اختتام 19.37 فیصد کے مضبوط کیپٹل ایڈی کویسی ریشوکے ساتھ کیا جو سرمایہ کاری کے محتاط نظم و نسق اور مؤثر مالی نگرانی کی عکاسی کرتا ہے ۔ اثاثہ جات بمقابلہ ڈپازٹ ریشو 43.3فیصد پر صحت مند سطح پر برقرار رہا جبکہ ناقابل وصول فنانسنگ میں 8 فیصد کمی ہوئی اور جون2025ء تک یہ 22.3 ارب روپے تک آ گئی۔انفیکشن ریشو میں معمولی اضافہ ہوا جو 7.4 فیصد سے بڑھ کر 8.2 فیصد ہو گیا۔صدر اورچیف ایگزیکٹو آفیسررضوان عطا نے کہاکہ مالی سال2025ء کی پہلی ششماہی میں بینک اسلامی کی کارکردگی ظاہر کرتی ہے کہ ہم مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے صارفین کی توقعات پر پورا اترنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔