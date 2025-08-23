پاکستان کا پہلا کمشنر یورپ میں یو سی آئی ریس کیلئے منتخب
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن (پی سی ایف)کو یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہے۔۔۔
کہ یو سی آئی سے سند یافتہ روڈ ایلیٹ نیشنل کمشنر ہارون جنرل کو فرانس میں ہونے والے بین الاقوامی سائیکلنگ ایونٹ 'ٹور ڈی ایل ایوینیئر' میں بطور آفیشل خدمات انجام دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے ۔یہ مقابلے 23 سے 29 اگست 2025ء تک منعقد ہوں گے ۔ اس تاریخی انتخاب نے محمد ہارون کویورپ میں یونین سائیکلسٹ انٹرنیشنل کی طرف سے منظور شدہ ریس میں فرائض انجام دینے والے پہلے پاکستانی کمشنر کااعزازحاصل کرنے کاموقع فراہم کیاہے ۔دنیا بھر سے صرف چھ کمیشنرز کو ایک نہایت مسابقتی عمل کے بعد منتخب کیا گیا، جن میں ایشیا، افریقہ اور امریکا سے تعلق رکھنے والے نمائندے شامل ہیں۔ محمد ہارون جنرل کا انتخاب پاکستان کے کھیلوں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے ، جو عالمی سطح پر ملک کی بڑھتی ہوئی پہچان کو اجاگر کرتا ہے ۔محمد ہارون جنرل نے اس کامیابی پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اور دبئی اسلامک بینک کے تعاون کے بغیر یہ سنگ میل ممکن نہیں تھا۔ دبئی اسلامک بینک (ڈی آئی بی)نے اس تاریخی موقع پر پاکستان کے عالمی تشخص کو اجاگر کرنے اور قومی ٹیلنٹ کو سہارا دینے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ اس موقع پر ترجمان دبئی اسلامک بینک نے کہا کہ ہمارے لیے Progress Never Stops صرف ایک سلوگن نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔