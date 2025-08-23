اسٹیل مل کو اسکریپ نہیں کیاجائے گا، سید حفیظ الدین
کراچی(بزنس رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کے چیئرمین سید حفیظ الدین نے فیڈریشن کے مرکزی دفتر میں بزنس کمیونٹی سے۔۔۔
خطاب میں کہا کہ وفاقی کابینہ کا پاکستان اسٹیل ملز کو اسکریپ کرنے کا فیصلہ نہ صرف حیران کن تھا بلکہ اس کے بعد ملک میں شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ان کا کہنا تھا کہ اسٹیل ملز کے حوالے سے روسی کمپنی کے ساتھ پہلے ہی معاہدہ طے پاچکا ہے لہٰذاادارے کو اسکریپ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو سائٹ لمیٹڈ کے انفرااسٹرکچر کی بہتری کے لیے 5ارب روپے فراہم کیے تاہم 7 ماہ گزرنے کے باوجود سندھ حکومت نے اس مقصد کیلئے کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی بلکہ یہ رقم دیگر مقاصد پر خرچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ملک میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی تشکیل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کراچی کی ابتر سڑکوں خصوصاً شاہراہِ بھٹو کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں نے شہری انفراسٹرکچر کی قلعی کھول دی ہے۔ انہوں نے سابق ناظمین مصطفیٰ کمال اور نعمت اللّٰہ خان کے ترقیاتی کاموں کو بھی سراہا ۔کے الیکٹرک پر تنقید کرتے ہوئے سید حفیظ الدین نے انکشاف کیاکہ کے الیکٹرک نے کراچی کو تباہ کردیا ہے ، کے الیکٹرک صرف اہلیان کراچی کا 33 ارب روپے کا مقروض ہے جو کووِڈ 19 کے دور کے ہیں جبکہ ادارے پر دیگر معاملات میں 200 ارب روپے واجب الادا ہیں۔تاہم کے الیکٹرک نے اس خطیر رقم کی ادائیگی سے بچنے کیلئے حکمِ امتناعی حاصل کر رکھا ہے اور ملک کے تقریباً تمام بڑے وکیل انکے پینل پر موجود ہیں۔ اس موقع پر فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں نے کہا کہ پاکستان میں کاروبار اورصنعت چلانا اب جہاد کے مترادف ہو گیاہے ،انکے مطابق صنعتکاروں کو روزانہ درجنوں سرکاری محکموں سے نمٹنا پڑتا ہے ،ملک میں مجموعی طور پر 70 محکمے صنعت و تجارت سے جڑے ہیں جن میں سے 15 سے 20 محکمے اپنی غیر مؤثر کارکردگی کے باعث کاروباری ماحول کے لیے خطرناک قرار دیے جا سکتے ہیں۔