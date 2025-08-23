1441ارب روپے کمرشل اور اسلامی بینکوں کیلئے مختص
کرچی(بزنس رپورٹر)منی مارکیٹ میں سرمائے کی کمی کو پورا کرنے کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے۔۔
ذریعے بینکوں کو بھاری فنڈنگ فراہم کر دی۔مجموعی طور پر 1441ارب روپے کی خطیر رقم کمرشل اور اسلامی بینکوں کے لئے مختص کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ فنڈنگ 7 اور 13 دنوں کے لئے فراہم کی گئی ہے تاکہ مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بحران سے بچا جا سکے اور مالیاتی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے ۔تفصیلات کے مطابق اسلامی بینکوں کو سات دن کے لئے 241 ارب روپے 11.14 فیصد منافع پر فراہم کئے گئے ۔کمرشل بینکوں کو سات دن کے لئے 78 ارب روپے 11.06 فیصد شرح سود پر دیے گئے جبکہ اسلامی بینکوں کو تیرہ دن کے لئے 122 ارب روپے 11.13 فیصد منافع پر فراہم کئے گئے اور کمرشل بینکوں کو تیرہ دن کے لئے 1 ہزار ارب روپے 11.04 فیصد شرح سود پر مہیا کئے گئے ۔