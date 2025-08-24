کپاس کی پیداوار 45 فیصد کم، ٹیکسٹائل انڈسٹری دباؤ کا شکار
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان میں کپاس کی فصل شدید بحران کا شکار ہوگئی ہے، جس کے باعث مجموعی پیداوار میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق اگست 2025ء میں کپاس کی پیداوار 8 لاکھ 87 ہزار بیلز رہی، جو جولائی 2025ء کی پیداوار 5 لاکھ 93 ہزار 821 بیلز سے کچھ بہتر ضرور ہے ، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ تشویشناک حد تک کم ہے ۔ اعدادوشمار کے مطابق ملک بھر میں کپاس کی آمد ایک سال کے دوران 17 فیصد کمی کے ساتھ 10 لاکھ 75 ہزار بیلز سے گھٹ کر 8 لاکھ 87 ہزار بیلز تک محدود ہو گئی۔سندھ میں موسمی حالات اور زرعی لاگت بڑھنے کے باعث کپاس کی پیداوار 24 فیصد کم ہوکر صرف 5 لاکھ 18 ہزار بیلز رہ گئی، جبکہ پنجاب میں بھی 6 فیصد کمی کے بعد کپاس کی آمد 3 لاکھ 70 ہزار بیلز ریکارڈ کی گئی۔ایسوسی ایشن کے مطابق مجموعی طور پر ملک میں کپاس کی پیداوار ایک سال کے دوران 45 فیصد تک گر گئی ہے ۔گزشتہ سال اگست 2024ء میں کپاس کی آمد 10 لاکھ 75 ہزار بیلز تھی، جو رواں سال کم ہو کر 5 لاکھ بیلز سے بھی نیچے جا پہنچی۔کراچی کاٹن ایسوسی ایشن نے انکشاف کیا ہے کہ کپاس کی پیداوار میں کمی کے باعث ٹیکسٹائل سیکٹر شدید دباؤ کا شکار ہے اور اس وقت کراچی اور فیصل آباد میں 120 اسپننگ ملز اور 800 سے زائد جننگ فیکٹریاں بند ہیں۔ کاٹن بروکرز کے مطابق اگر پیداوار میں کمی کا یہ رجحان برقرار رہا تو ملکی برآمدات اور معیشت دونوں پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔