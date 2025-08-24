صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
جولائی 2025 :کاروں کی درآمدات میں 61 فیصد اضافہ

اسلام آباد(اے پی پی)جولائی 2025 کے دوران کاروں کی درآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی مالیت 32.803 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔

یہ اضافہ جولائی 2024 کے مقابلے میں61 فیصد زیادہ ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشہ برس جولائی  میں کاروں کی درآمدات 20.327 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی تھیں، تاہم رواں جولائی میں یہ مالیت بڑھ کر 32.803 ملین ڈالر تک جا پہنچی، یعنی 12.476 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا۔واضح رہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے گاڑیوں کی درآمدات پر عائد ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں کمی کی تھی، جس کے نتیجے میں غیر ملکی گاڑیوں کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا اور محض ایک ماہ کے دوران کاروں کی درآمدات میں61 فیصدسے زیادہ اضافہ ہوگیا۔پاپام  کے حکام کے مطابق اس وقت ملک میں تیار کی جانے والی گاڑیوں کے 70 فیصد پرزہ جات مقامی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔

