فریزلینڈ کمپینا اینگرو میں 3.4 میگاواٹ سولر سسٹم کا افتتاح
ساہیوال (بزنس ڈیسک) فریزلینڈ کمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ (FCEPL) نے ریون انرجی لمیٹڈ کے تعاون سے اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ پر 3.4 میگاواٹ کے جدید سولر پاور سسٹم کا افتتاح کر دیا۔
تقریب کا افتتاح کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر کاشان حسن نے کیا۔کاشان حسن نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان کی ڈیری انڈسٹری میں صاف توانائی اور پائیدار آپریشنز کی طرف ایک اہم سنگِ میل ہے ۔ ان کے مطابق کمپنی نہ صرف محفوظ اور غذائیت سے بھرپور دودھ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے بلکہ ماحول کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہے ۔کمپنی کے مطابق یہ سولر سسٹم ہر سال 5 ہزار میگاواٹ بجلی پیدا کرے گا اور تقریباً 2,500 ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی لائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اقوامِ متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف (SDGs) خصوصاً سستی و صاف توانائی اور ماحولیاتی تحفظ کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوگا۔پاکستان نے 2030 تک 60 فیصد توانائی قابلِ تجدید ذرائع سے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، اور ماہرین کے مطابق فریزلینڈ کمپینا اینگرو پاکستان جیسے نجی شعبے کے اقدامات اس ہدف کی تکمیل میں اہم کردار ادا کریں گے۔