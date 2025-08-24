ایس ای سی پی نے آڈیٹر جنرل کے الزامات کو مسترد کر دیا
کراچی(بزنس رپورٹر)سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2024-25 کی کنسولیڈیٹڈ آڈٹ رپورٹ میں شامل مشاہدات کو یکسر مسترد کردیا۔۔۔
جن میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ایس ای سی پی کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں قواعد و ضوابط کے بغیر نظرثانی کی گئی۔ایس ای سی پی کے مطابق ادارے کے تمام فیصلے اور اقدامات ایس ای سی پی ایکٹ 1997 کے تحت اور مجاز اتھارٹی کی باقاعدہ منظوری سے کیے گئے ۔ کمیشن نے واضح کیا کہ محصولات اور فاضل بیلنس سے متعلق تمام امور بھی قانونی دائرہ کار میں نمٹائے گئے ہیں۔ادارے کا کہنا ہے کہ میڈیا میں اس معاملے میں صرف اعتراضات شائع ہوئے لیکن ایس ای سی پی کے جوابات نظرانداز کردیے گئے ۔ مزید کہا گیا کہ یہ دعویٰ بھی حقائق کے منافی ہے کہ ایس ای سی پی کو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں بلایا گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ایسی کوئی دعوت موصول ہی نہیں ہوئی۔ایس ای سی پی کے مطابق آڈٹ رپورٹ فی الحال صرف مشاہدات پر مبنی ہے جس پر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی سطح پر غور ہوگا اور فیصلہ کرنے سے قبل اے جی پی اور ایس ای سی پی دونوں کے مؤقف کو سنا جائے گا۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی اسی نوعیت کے مشاہدات اٹھائے گئے تھے جن پر جولائی 2025 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایس ای سی پی کے اختیار کردہ قانونی مؤقف کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔