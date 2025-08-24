ٹیکس بار کا ایف بی آر کو خط، ٹیکس ریٹرن میں خامیوں پر تشویش
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر انور کاشف ممتاز نے ایف بی آر کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال کو خط لکھ کر نئے ٹیکس ریٹرن فارم اور۔۔۔
آئی آر آئی ایس پورٹل میں موجود سنگین تکنیکی خامیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی مہلت میں فوری توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آئی آر آئی ایس پورٹل غیر معمولی سست روی کا شکار ہے ،خصوصاً فائلنگ کے اوقات میں، جس کے باعث ہر سیکشن لوڈ ہونے میں کئی منٹ لگتے ہیں اور بروقت ریٹرن جمع کرانا انتہائی مشکل ہوگیا ہے ۔ ٹیکس دہندگان کی جانب سے ایڈوانس یا چالان ادائیگی کے باوجود نظام ان رقوم کو ایڈجسٹ نہیں کرتا اور بقایاجات ظاہر کرتا ہے ، جس سے غلط واجبات کے نوٹس جاری ہورہے ہیں۔ایسوسی ایشن کے مطابق صارفین کو بار بار پورٹل سے لاگ آؤٹ کردیا جاتا ہے اور کئی مرتبہ ڈیٹا ضائع ہوجاتا ہے ، جبکہ کامیاب ریٹرن فائلنگ کے باوجود سیکشن 120 کے تحت آرڈر فوری دستیاب نہیں ہوتا بلکہ 15 دن تک مؤخر کردیا جاتا ہے ۔ نئے رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کو ای میل پر ویری فکیشن کوڈ کی عدم موصولی کے باعث وہ ریٹرن فائل نہیں کرپاتے۔