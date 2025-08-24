ہنڈائی نشاط کی گمراہ کن مارکیٹنگ پر 50 لاکھ روپے جرمانہ
کراچی(بزنس رپورٹر)کمپٹیشن اپیلٹ ٹربیونل نے ہنڈائی نشاط موٹرز کے خلاف کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے کمپنی کی گمراہ کن مارکیٹنگ کی تصدیق کردی۔۔۔
تاہم ٹربیونل نے کمپنی پر عائد جرمانہ کم کرتے ہوئے اسے 50 لاکھ روپے کردیا اور رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت دی۔اگست 2020 میں ہنڈائی نشاط نے اپنی مشہور ایس یو وی ہنڈائی ٹکسن کی لانچ کے دوران فیس بک لائیو ایونٹ میں تعارفی قیمتیں 48 لاکھ 99 ہزار اور 53 لاکھ 99 ہزار روپے مقرر کیں، تاہم یہ خصوصی قیمتیں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے دستیاب رہیں۔ کمپنی نے اس حوالے سے واضح ڈسکلیمر دینے کے بجائے مشکل سے پڑھا جانے والا نوٹ شامل کیا۔