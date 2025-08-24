شرح سود کم، توانائی لاگت گھٹائی جائے ، ٹوول مینوفیکچرز
کراچی(بزنس رپورٹر)ٹوول مینوفیکچرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین اطہر باری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ برآمدات کو سہارا دینے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے فوری طور پر کاروبار دوست اقدامات کیے جائیں۔۔۔
جن میں شرحِ سود میں کمی، توانائی کی لاگت کم کرنا اور ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسیوں کا تسلسل شامل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ "ڈرا بیک آف لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز" اسکیم جون 2021 تک برآمدکنندگان کو ریلیف فراہم کرتی رہی، جو نان ایڈجسٹ ایبل اور نان کلیم ایبل ٹیکسز کے بوجھ کو کم کرنے میں مددگار تھی، اس اسکیم کو دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے ۔ اطہر باری کے مطابق برآمدی مسابقت کے لیے سستی بجلی ناگزیر ہے ،حکومت پانچ برآمدی شعبوں کے لیے بجلی کے نرخ 9 سینٹس (تقریباً 26 روپے فی یونٹ)تک لائے ۔ انہوں نے کہا کہ "ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف" کی یکم مارچ 2023 سے واپسی نے صنعتوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور پاکستانی برآمدات کو بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں غیر مسابقتی بنا دیا۔مالیاتی پالیسی کے حوالے سے اطہر باری نے کہا کہ پالیسی ریٹ کو 11 فیصد سے کم کرکے 6 تا 7 فیصد تک لایا جائے ، جس سے صنعت میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور حکومت کو قرضوں کی مد میں سالانہ 35 کھرب روپے کی بچت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شرحِ مبادلہ میں استحکام اور پیشگوئی کے قابل شرحِ سود صنعتی ترقی اور برآمدی توسیع کے لیے ناگزیر ہیں۔