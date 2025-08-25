اسٹاک ایکسچینج :ہفتہ بھر تیزی، انڈیکس میں 3001پوائنٹس اضافہ
کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ کاروباری ہفتے میں زبردست تیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہنڈریڈ انڈیکس میں کل 3001 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ 149,493 کی سطح پر بند ہوا۔
مارکیٹ نے اس دوران 4448 پوائنٹس کی بلند ترین جست بھی لگائی، جبکہ اتار چڑھاؤ کا مجموعی بینڈ 4858 پوائنٹس تک رہا۔ اس ہفتے انڈیکس کی سب سے بلند سطح 151,261 اور سب سے کم سطح 146,403 ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری حجم کی بات کریں تو تقریباً 3 ارب 95 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مجموعی مالیت 224 ارب روپے رہی، جس سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 266 ارب روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہ 17 ہزار 735 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں مثبت رویہ پایا جاتا ہے ۔ ماہرین کے مطابق اس تیزی کی بڑی وجہ بہتر مالیاتی رپورٹس اور کاروباری اعتماد میں اضافہ ہے ۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کار مستقبل میں بھی مارکیٹ کے حوالے سے پرامید ہیں۔ اس تیزی میں مختلف شعبہ جات کے شیئرز کی مضبوطی کا بھی کردار ہے ، جس نے مجموعی مارکیٹ کو مستحکم اور خاطر خواہ ترقی دی ہے ۔اس ہفتے سرمایہ کاروں کی دلچسپی دیکھ کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بھی بہتری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ اکثر معاشی حالات کی عکاسی کرتی ہے ۔ مارکیٹ میں اتنی بڑی حرکت اور سرمایہ کاری کا بڑھنا ملکی اقتصادیات کے لیے خوش آئند ہے ، اور مستقبل میں یہ سرمایہ کاروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید برآں ماہرین نوٹس کرتے ہیں کہ عالمی معیشتی رجحانات اور ملکی سیاسی استحکام بھی مارکیٹ کی مضبوطی میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا کہ سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی اقتصادی بحالی پر یقین رکھتے ہیں، تاہم کچھ ماہرین محتاط رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری میں عقلمندی ضروری ہے ۔