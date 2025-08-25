کپاس کی فصل کے ریکارڈ کو درست رکھنے کی ہدایت
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )پنجاب کے زرعی سیکرٹری افتخار علی ساہو نے کہا ہے کہ کپاس کی بحالی قومی ذمہ داری ہے ۔ اس سال کپاس کی کاشت 3.2 ملین ایکڑ رقبے پر ہوئی ہے اور پروڈکشن کا ہدف 5.5 ملین بیل رکھا گیا ہے۔
ملتان میں MNS زرعی یونیورسٹی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاشت کاری کی سرگرمیاں تیز کرنا ہوں گی کیونکہ اب تک 0.9 ملین بیل کپاس کی کٹائی ہو چکی ہے ۔ انہوں نے کپاس کے معائنہ کرنے والے افسران کو ہدایت کی کہ جننگ فیکٹریز پر فصل کی آمد کے ریکارڈ کو درست رکھا جائے ۔ افتخار علی ساہو نے کہا کہ فصل کی مجموعی صورتحال اطمینان بخش ہے اور اب تک کوئی بڑی بیماری یا کیڑوں کا حملہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ کارکردگی والی کپاس کی اقسام کے سروے کیے جائیں گے ،تاکہ کاشتکاروں کو مستقبل میں بہتر فصل اگانے کے لیے رہنمائی دی جا سکے ۔ انہوں نے ماڈل ایگریکلچر مال ملتان کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور بتایا کہ چاروں ایگریکلچر مالز ستمبر کے آخر تک مکمل فعال ہو جائیں گے ۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے اسپیشل سیکرٹری زراعت سرفراز حسین مغسی، ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر دکتر ظفر علی، نیشنل سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر آصف علی، پنجاب ٹاسک فورس کے ایڈیشنل سیکرٹری شبیر احمد خان اور متعدد دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔