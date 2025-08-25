مستحکم معیشت کے لیے پائیدار صنعتی پالیسی ضروری ،افتخار علی ملک
لاہور(آن لائن)سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کسی ملک کی ترقی کے لیے مضبوط صنعتی بنیاد ناگزیر ہے۔
پاکستان کی معیشت کو مستحکم اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے پائیدار صنعتی پالیسی اور برآمدات کی ترغیب ضروری ہے ۔ اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ افرادی قوت میں سرمایہ کاری کی جانی چاہیے ۔ انہوں نے صنعتوں کو ماحولیاتی تحفظ کے لیے ماحول دوست ٹیکنالوجیز اور توانائی کی بچت کرنے والی تکنیکس اپنانے کا مشورہ دیا تاکہ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی معیارات پر پورا اترے اور اپنی مصنوعات کو ماحولیاتی طور پر حساس بازاروں میں مقبول بنا سکے ۔