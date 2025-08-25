قازقستان کے سفیر کاوفد کے ہمراہ پی سی ایم اے کا دورہ
لاہور (آن لائن)قازقستان کے سفیر یرزہان کسٹا فن نے وفد کے ہمراہ پاکستان کارپٹ مینو فیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا دورہ کیا۔
اس موقع پر پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارتی تعلقات ، مختلف نوعیت کی رکاوٹوں اور بالخصوص ہاتھ سے بنے قالینوں کی قازقستان کو برآمدات کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیاگیا ۔ چیئرمین میاں عتیق الرحمان ،پیٹرن انچیف عبد اللطیف ملک ،وائس چیئرمین ریاض احمد، سینئر رہنما سعید خان ، احمد عرفان ،فیصل سعید خان اوردیگر نے قازقستان کے سفیر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا ایسوسی ایشن کے دفتر آمد پر پرتپاک استقبال کیا ۔قازقستان کے سفیر نے دورے کی دعوت دینے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے تجارتی تعلقات کے فروغ میں ہر ممکن کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ۔ انہوں نے پاکستان کے ہاتھ سے بنے قالینوں کے اعلیٰ معیار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مینو فیکچررز اور برآمد کنندگان کو تجارتی مواقعوں کی تلاش کے لئے قازقستان کا دورہ کرنا چاہیے ، جس کیلئے انہیں ویزوں کی فراہمی میں آسانی سمیت دیگر معاملات میں ہر طرح کی معاونت فراہم کریں گے ۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عتیق الرحمان نے قازقستان کے سفیر کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان براہ راست فلائٹس چلائی جائیں ،تاکہ دونوں ممالک کی کاروباری شخصیات کو سفر ی سہولیات میسر آئیں ،پاکستان کے ہاتھ سے بنے قالینوں کی ڈیوٹی فری برآمدات کے لئے ایم او یو سائن کیا جائے اور سنگل کنٹری نمائش کے انعقاد کیلئے تعاون فراہم کیا جائے ۔ وائس چیئرمین ریاض احمد نے کہاکہ پاکستان کے ہاتھ سے بنے قالینوں کی مصنوعات اپنے اعلیٰ معیار اور دیدہ زیب ڈیزائنوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتی ہیں۔