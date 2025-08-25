حلال فوڈ صرف مسلم دنیا نہیں، یورپ میں بھی مقبول
لاہور (اے پی پی) فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (FPCCI) کی علاقائی کمیٹی برائے خوراک کے کنوینر شاہد عمران نے کہا ہے کہ حلال فوڈ اب صرف مسلم ممالک تک محدود نہیں بلکہ یورپ، شمالی امریکہ اور مشرقی ایشیائی ممالک میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔
اتوار کو فوڈ ایکسپورٹرز کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر حلال فوڈ کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی بڑی وجوہات میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، فوڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی اور اعلیٰ اخلاقی بنیادوں پر تیار کردہ مصنوعات کی پذیرائی شامل ہے ۔انہوں نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان مویشیوں کی بڑی تعداد رکھتا ہے اور یہ گائے کا گوشت، مٹن، پولٹری اور دیگر پراسیس شدہ حلال فوڈ برآمد کرنے کی شاندار صلاحیت رکھتا ہے ۔ ملک کے قدرتی وسائل اور کم پیداواری لاگت اسے خطے کے کئی ممالک پر مسابقتی برتری فراہم کرتے ہیں۔شاہد عمران نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی معیارات پر پورا اترنے کے لیے پاکستان کو مذبح خانوں میں جدت لانا ہوگی، بین الاقوامی سرٹیفیکیشن یقینی بنانی ہوگی اور جدید پیکیجنگ و کولڈ چین لاجسٹکس کو اپنانا ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی منڈیوں خصوصاً مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور مغربی ممالک کے ساتھ مضبوط تجارتی روابط قائم کرکے پاکستان اپنی برآمدات کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ شعبہ نہ صرف معاشی استحکام اور زرمبادلہ کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور دیہی ترقی کو بھی یقینی بنا سکتا ہے ۔شاہد عمران کے مطابق حلال فوڈ کی برآمدات حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترقی کی ضامن ثابت ہو سکتی ہیں۔