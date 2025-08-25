صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی پراسیسڈ فوڈز کی عالمی برآمدات میں نمایاں اضافہ

کراچی(بزنس ڈیسک )پاکستانی پراسیسڈ فوڈز کی عالمی برآمدات میں حالیہ برسوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے ، بالخصوص خلیجی ممالک، برطانیہ، کینیڈا اور شمالی امریکا میں جہاں مقیم پاکستانی اپنی روایتی ذائقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔

ان ممالک میں ریسیپی مکسز، اچار، چٹنیاں، سوسز اور پراسیسڈ گوشت جیسی مصنوعات کی طلب میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ، جس نے پاکستانی فوڈ پروسیسنگ کمپنیوں کے لیے عالمی سطح پر نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ پاکستان کی بڑی فوڈ کمپنیاں اس بڑھتی ہوئی مانگ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے ۔ کمپنیوں کے مطابق گزشتہ پانچ سال میں برآمدات تین گنا بڑھ گئی ہیں، جو مالی سال 2019-20 میں 1.5 ارب روپے سے بڑھ کر موجودہ وقت میں تقریباً 4.5 ارب روپے تک پہنچ چکی ہیں، تاہم برآمدی عمل میں رکاوٹیں بھی کم نہیں۔ مختلف ممالک کے ضوابط، لیبلنگ اور سرٹیفکیشن تقاضے ، جیسے سعودی عرب کے لیے SFDA اور امریکا کے لیے FDA، عمل کو مہنگا اور پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ مزید برآں کئی مارکیٹوں میں IPM گریڈ خام مال کے استعمال کی شرط اخراجات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے ، جبکہ مختلف معیاروں کی وجہ سے انوینٹری اور پیداوار کے انتظامات بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔عالمی سطح پر سیاسی کشیدگی کے باعث لاجسٹکس کا نظام بھی متاثر ہے ، جس سے شپنگ اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ وقت پر ترسیل نہ ہونے کی صورت میں پاکستانی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مسابقتی لحاظ سے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ماہرین کے مطابق اگر حکومت نے بروقت اقدامات کیے اور برآمدی رکاوٹوں کو کم کیا تو یہ صنعت نہ صرف اپنی مکمل صلاحیت استعمال کر سکے گی بلکہ پاکستان کے لیے زرمبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔

 

