اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس)میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز منفی رجحان دیکھا گیا،جس کی وجہ سے 100 انڈیکس ایک لاکھ 49 ہزار کی سطح سے نیچے آ گیا اور 1,48,815 پوائنٹس پر بند ہوا۔
کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,50,079 اور نچلی ترین سطح 1,48,757 رہی۔گزشتہ روز 69 کروڑ سے زائد شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی جس کی مجموعی مالیت 26 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 1,49,493 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، جو کاروباری ہفتے کے آغاز پر کمی کا باعث بنا۔ بازار حصص میں دیکھنے کو ملا کہ دورانِ کاروبار سرمایہ کاروں کے جذبات میں اتار چڑھاؤ آیا۔ ایک طرف انڈیکس کی بلند ترین سطح نے تیزی کی امید بڑھائی تو دوسری طرف کمی نے سرمایہ کاروں کی تشویش بھی ظاہر کی۔ اس تبدیلی کا سبب عالمی اور ملکی معیشت میں غیر یقینی صورتحال کو بھی سمجھا جا سکتا ہے ۔ سرمایہ کار عموماً سیاسی اور معاشی حالات کے مطابق ردعمل دیتے ہیں۔