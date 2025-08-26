صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھانا :پاکستانی چاول کی نمائش، 200 سے زائد خریدار شریک

  • کاروبار کی دنیا
اکرا(بزنس ڈیسک)پاکستان رائس روڈ شو 2025 کا آغاز گھانا کے دارالحکومت اکرا میں ہوگیا، جس میں پاکستان کے 28بڑے رائس ایکسپورٹرز اور گھانا کے 200 سے زائد خریداروں نے شرکت کی۔

یہ ایونٹ ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (TDAP) کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل (ایگرو) ٹی ڈی اے پی اطہر حسین کھوکھر نے کہا کہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا رائس ایکسپورٹر ہے اور گھانا سمیت مغربی افریقہ کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے مضبوط تجارتی شراکت داری قائم کرنے کا خواہاں ہے ۔پاکستان کے ہائی کمشنر نجیب درانی نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ اس روڈ شو سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔تقریب میں پاکستانی باسمتی اور دیگر رائس ورائٹیز متعارف کرائی گئیں جو مقامی مشہور پکوانوں جیسے "جولوف" اور "واکئے " کے لیے موزوں ہیں۔ اس موقع پر طویل مدتی تجارتی شراکت داری، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور زرعی تعاون کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستان رائس روڈ شو 2025 کا یہ سلسلہ گھانا کے بعد کوٹ دیوواغ (28 تا 29 اگست) اور سینیگال (1 تا 2 ستمبر) میں بھی جاری رہے گا۔

 

