کارپوریٹ اکاؤنٹس کے لیے معیاری بورڈ ریزولیوشن متعارف
کراچی(بزنس رپورٹر)سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کمپنیوں کے کارپوریٹ بینک اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے بورڈ ریزولیوشن کا معیاری فارمیٹ جاری کر دیا۔
یہ اقدام ایس ای سی پی کی ساتویں رجسٹرار کانفرنس کے موضوع فرام پیپر ٹو پلیٹ فارم کے تحت اصلاحات کا حصہ ہے ۔سرکلر پاکستان بینکس ایسوسی ایشن اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد جاری کیا گیا۔ اس سے پہلے معیاری فارمیٹ نہ ہونے کے باعث مختلف دستاویزی تقاضے ، بار بار سوالات اور تاخیر کا سامنا رہتا تھا، بالخصوص اسٹارٹ اپس اور غیر ملکی ڈائریکٹرز والی کمپنیوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی تھیں جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوتی تھی۔تاہم اب یکسانیت کو یقینی بنا کر پروسیس میں شفافیت اور تیزی لائے گا۔مالیاتی اداروں کو کارپوریٹ کلائنٹس کو تیزی سے آن بورڈ کرنے میں مدد ملے گی۔تعمیلی سوالات اور غیر ضروری پیچیدگیوں میں کمی ہوگی۔کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل تصدیق سے سیکیورٹی مزید مضبوط ہوگی اور جعل سازی یا غیر مجاز تبدیلیوں سے بچاؤ ممکن ہوگا۔وقت اور اخراجات میں بھی نمایاں بچت ہوگی۔