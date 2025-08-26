صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ پانڈا اور برین چائلڈ کمیونیکیشنز میں اشتراک

فوڈ پانڈا اور برین چائلڈ کمیونیکیشنز میں اشتراک

کراچی (بزنس ڈیسک )پاکستان کا معروف فوڈ اور گروسری ڈیلیوری پلیٹ فارم فوڈ پانڈا اور میڈیا پلاننگ و کمیونیکیشنز کی نمایاں کمپنی برین چائلڈ کمیونیکیشنز پاکستان نے ملک میں ریٹیل میڈیا کے منظرنامے میں انقلابی جدت لانے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔۔۔

اس تعاون کا مقصد برانڈز کے لیے نئے مواقع فراہم کرنا اور صارفین کے لیے ڈیٹا پر مبنی اور ذاتی نوعیت کی مہمات کے ذریعے زیادہ مؤثر تعلق قائم کرنا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت فوڈ پانڈا کے وسیع یوزر ڈیٹا، رسائی اور ریٹیل میڈیا سلوشنز کو برین چائلڈ کے میڈیا پلاننگ کے تجربے ، ڈیٹا پر مبنی تجزیے اور مہم چلانے کی مہارت کے ساتھ یکجا کیا جائے گا۔ فوڈ پانڈا کے سی ای او منتقیٰ پراچہ نے کہا کہ یہ شراکت داری پاکستان میں ریٹیل میڈیا کے منظرنامے کے لیے ایک گیم چینجر ہے ۔ برین چائلڈ پاکستان کے سی ای او فرحان خان نے کہا کہ اقدام فوری تجارت کے مستقبل کو نئی سمت دے گا۔ 

 

 

