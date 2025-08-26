صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یارن ایکسپو :پاکستان کی عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں مضبوط نمائندگی

کراچی (بزنس ڈیسک )پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر ایشیا کی سب سے بڑی اور نمایاں ٹیکسٹائل نمائش انٹرٹیکسٹائل شنگھائی اپیرل فیبرکس اور یارن ایکسپو آٹم ایڈیشن 2025 میں بھرپور انداز میں شرکت کرے گا۔

یہ عالمی نمائش 2 سے 4 ستمبر تک نیشنل ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر شنگھائی، چین میں منعقد ہوگی۔انٹرٹیکسٹائل شنگھائی اپیرل فیبرکس’ گارمنٹس فیبرکس اور متعلقہ مصنوعات پر مبنی سب سے بڑی نمائش سمجھی جاتی ہے ۔ جدید دور میں چین کی تیزی سے ترقی کرتی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے فائبر، یارن اور فیبرکس کی مانگ کو دوچند کر دیا ہے ، جس سے دنیا بھر کے مینوفیکچررز کے لیے نئے تجارتی مواقع پیدا ہوئے ہیں۔گزشتہ سال 2024 میں اس نمائش میں 26 ممالک کے 4,000 سے زائد نمائش کنندگان شریک ہوئے جبکہ 115 ممالک سے 100,000 سے زیادہ پروفیشنل خریداروں نے وزٹ کیا تھا۔ اسی طرح یارن ایکسپو آٹم 2024 میں 538 نمائش کنندگان اور 22,000 سے زائد بین الاقوامی خریدار شریک ہوئے تھے ، جس سے اس پلیٹ فارم کی عالمی اہمیت اجاگر ہوئی۔پاکستان اس بار بھی نمایاں نمائندگی کرے گا۔(TDAP) کے پویلین کے تحت ندیم انٹرپرائزز، سفائر ٹیکسٹائل ملز اور ٹیکس ہب شریک ہوں گے ۔ اس کے علاوہ چار بڑی کمپنیاں - کوہ نور ملز لمیٹڈ، ازگارڈ نائن لمیٹڈ، ڈائمنڈ فیبرکس لمیٹڈ اور محمود ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ انفرادی حیثیت میں نمائش میں حصہ لیں گی۔ 

 

