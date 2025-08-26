پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا آم برآمد کنندہ، مگر صلاحیت سے کم برآمدات
اسلام آباد (آن لائن)پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا آم برآمد کرنے والا ملک ہے جو 200 سے زائد اقسام کے آم پیدا کرتا ہے ، تاہم برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا۔
ملک سالانہ تقریباً 12 لاکھ ٹن آم پیدا کرتا ہے لیکن اس کا صرف 10 فیصد ہی بیرونِ ملک بھیجا جاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق زیادہ پیداواری لاگت اور معیار سے متعلق خدشات ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہارٹیکلچر ڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ بورڈ کے مینیجر خاور ندیم کا کہنا ہے کہ روایتی طریقوں کے باعث باغ سے مارکیٹ تک 30 فیصد تک آم ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر جدید زرعی طریقے اور ہائی ڈینسٹی پلانٹنگ اپنائی جائے تو فی ایکڑ پیداوار کئی گنا بڑھائی جا سکتی ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال کے مطابق زیادہ پیداواری لاگت، بجلی، گیس اور رجسٹریشن فیسیں آم کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان کے مطابق حکومت کو چاہیے کہ لاگت کم کرے اور رجسٹریشن کا عمل آسان بنائے ۔ انہوں نے تجویز دی کہ جوسنگ یونٹس، ڈرائینگ پلانٹس، پیکجنگ سہولیات اور انڈسٹریل تربیت نہایت ضروری ہے تاکہ ویلیو ایڈڈ مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے ۔رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 2025 کے لیے 1.25 لاکھ ٹن آم برآمد کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے جس کی مالیت تقریباً 10 کروڑ ڈالر ہوگی۔ چین اس وقت پاکستان کے لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی منڈی ہے۔