صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا میں سیلاب 31 ہزار ایکڑ زرعی زمین تباہ

  • کاروبار کی دنیا
خیبرپختونخوا میں سیلاب 31 ہزار ایکڑ زرعی زمین تباہ

پشاور (مانیٹرنگ ڈٖیسک )موسمیاتی تبدیلی کے باعث خیبرپختونخوا اور گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچادی۔

 سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف خیبرپختونخوا میں 31 ہزار 595 ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوئی، مکئی، چاول، سبزیاں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا۔محکمہ زراعت کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر ہے جہاں 26 ہزار 141 ایکڑ پر محیط فصلیں اور باغات تباہ ہوئے ۔ ان میں 23 ہزار 487 ایکڑ پر مکئی، 1300 ایکڑ پر چاول، 700 ایکڑ پر سبزیاں اور 641 ایکڑ پر باغات شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ٹیم کو پرو ہاکی لیگ میں شرکت کی اجازت، گرانٹ منظور

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی ورلڈ کپ سکواڈ کا اعلان

پی سی بی کی ٹیسٹ،ون ڈے کپتانوں کی تبدیلی کی تردید

ٹرائی نیشن سیریز سے ایشیا کپ کیلئے مدد ملے گی:سلمان مرزا

ایشیا کپ،وسیم اکرم نے بھارت کو فیورٹ قرار دے دیا

صحت کیلئے محنت ،تسلسل اچھا ہے جنون نہیں:رونالڈو

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak