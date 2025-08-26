خیبرپختونخوا میں سیلاب 31 ہزار ایکڑ زرعی زمین تباہ
پشاور (مانیٹرنگ ڈٖیسک )موسمیاتی تبدیلی کے باعث خیبرپختونخوا اور گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچادی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف خیبرپختونخوا میں 31 ہزار 595 ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوئی، مکئی، چاول، سبزیاں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا۔محکمہ زراعت کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر ہے جہاں 26 ہزار 141 ایکڑ پر محیط فصلیں اور باغات تباہ ہوئے ۔ ان میں 23 ہزار 487 ایکڑ پر مکئی، 1300 ایکڑ پر چاول، 700 ایکڑ پر سبزیاں اور 641 ایکڑ پر باغات شامل ہیں۔