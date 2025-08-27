روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا
کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پیر کو انٹربینک میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 03 پیسے کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔
جس کے بعد اس کی نئی قیمت 281 روپے 87 پیسے ہو گئی ۔ دوسری جانب آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 900 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت 3 لاکھ 60 ہزار 700 روپے ہوگئی ہے۔اسی طرح10 گرام سونے کی قیمت بھی 772 روپے بڑھی اور نئی قیمت 3 لاکھ 9 ہزار 242 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔