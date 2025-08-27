صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
روپے کی قدر میں اضافہ تولہ سونا 900 روپے مہنگا

کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پیر کو انٹربینک میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 03 پیسے کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔

 جس کے بعد اس کی نئی قیمت 281 روپے 87 پیسے ہو گئی ۔ دوسری جانب آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 900 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد نئی قیمت 3 لاکھ 60 ہزار 700 روپے ہوگئی ہے۔اسی طرح10 گرام سونے کی قیمت بھی 772 روپے بڑھی اور نئی قیمت 3 لاکھ 9 ہزار 242 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل : مظاہرے شدت اختیار کر گئے ، سڑکیں بلاک ، غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ

دہشتگردی کا ملکر خاتمہ کرینگے ،ایرانی فوجی سربراہ کا فیلڈ مارشل کو فون

ٹرمپ کا مرکزی بینک کی گورنرلیزا کُک کو برطرف کرنیکا اعلان

آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر

پاکستان سے آنیوالی رقوم پر کڑی نظر رکھیں،بھارتی مرکزی بینک کی ہدایت

دنیا میں 2 ارب افراد صاف پانی سے محروم، اقوام متحدہ کا انتباہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak