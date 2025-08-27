پرائیویٹ سیکٹر :قرضوں میں اضافہ، ایک سال میں 14.4 فیصد بڑھے
کراچی(رپورٹ:محمد حمزہ گیلانی)اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ ملک بھر میں پرائیویٹ سیکٹر کی مالیاتی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔
جولائی 2024ء سے جولائی 2025ء کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کے مجموعی قرضے 14.4 فیصد اضافے سے بڑھ کر 9 ہزار 483 ارب روپے تک جا پہنچے ۔اعداد و شمار کے مطابق مختلف شعبہ جات میں نمایاں نمو ریکارڈ ہوئی ہے جن میں آٹو فنانسنگ، کریڈٹ کارڈز، پرسنل لون، ہاؤس فنانسنگ اور کنزیومر فنانسنگ شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پرسنل لون ایک سال میں 10.2 فیصد اضافے کے ساتھ 263 ارب روپے تک پہنچ گئے ۔ہاؤس فنانسنگ میں 2.8 فیصد اضافہ ہوا جس کے بعد مجموعی قرضہ 208 ارب روپے ہوگیا۔گاڑیوں کی فنانسنگ جولائی 2025ء میں 25 فیصد اضافے سے بڑھ کر 286 ارب روپے تک جا پہنچی۔کریڈٹ کارڈز پر واجب الادا قرضے تیزی سے بڑھے اور 30.5 فیصد اضافے کے بعد 163 ارب روپے تک جا پہنچے ۔کنزیومر فنانسنگ کا مجموعی حجم 15.8 فیصد اضافے سے 929 ارب روپے تک پہنچ گیا۔معاشی ماہرین کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر میں قرضوں کا بڑھنا ملک میں کھپت کے رجحان میں تیزی کی عکاسی کرتا ہے ، تاہم یہ رجحان مالیاتی شعبے پر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے۔