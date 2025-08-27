او جی ڈی سی ایل کو 7 ارب 72 کروڑ روپے کی دوسری قسط ادا
کراچی(بزنس رپورٹر)حکومتِ پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عملدرآمد کرتے ہوئے سرکلر ڈیٹ سیٹلمنٹ پلان کے تحت آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی ایل) کو واجبات کی ادائیگی کا عمل تیز کردیا ہے۔
اس سلسلے میں کمپنی کو سود کی مد میں 7 ارب 72 کروڑ 50 لاکھ روپے کی دوسری قسط موصول ہوگئی۔او جی ڈی سی ایل نے اس حوالے سے موصولہ رقم کی تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی ارسال کر دی ہیں۔ کمپنی کے مطابق یہ ادائیگی حکومت کی جانب سے پاور ہولڈنگ کمپنی کے ذریعے کی گئی ہے جو مکمل طور پر سود کی مد میں ہے ۔کمپنی نے اپنے مراسلے میں بتایا کہ حکومت کے ذمے واجب الادا سود کی مجموعی رقم 92 ارب روپے ہے جس کی ادائیگی سرکلر ڈیٹ سیٹلمنٹ پلان کے تحت بارہ مساوی اقساط میں کی جارہی ہے ۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس پلان کے تحت بروقت ادائیگی سے نہ صرف کمپنی کے مالی استحکام میں بہتری آئے گی بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ماہرین نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت سرکلر ڈیٹ میں کمی کی یہ کوشش توانائی شعبے میں لیکویڈیٹی کے دباؤ کو کم کرنے اور پاور سیکٹر میں مستقل بہتری کے امکانات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔