کیش لیس معیشت کیلئے ایس ای سی پی کی بڑی پیش رفت
کراچی (بزنس رپورٹر) قومی ویژن کے مطابق کیش لیس معیشت کو فروغ دینے اور پاکستان کے ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اہم ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔
ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق اس کے تمام لائسنس یافتہ اداروں کو اپنے کاروباری مقامات پر ڈیجیٹل ادائیگی کے حل، بالخصوص "راست کیو آر کوڈ"، کو اپنانے اور نمایاں طور پر آویزاں کرنے کا پابند کیا گیا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد مالی شمولیت میں اضافہ، شفافیت اور کاروباری سہولت کو یقینی بنانا ہے ۔ہدایات کے تحت ایس ای سی پی کے زیر انتظام نان بینکنگ فنانس کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، مداربہ، سیکیورٹیز بروکرز اور دیگر مارکیٹ انٹرمیڈیریز کو لازم ہوگا کہ وہ ڈیجیٹل ادائیگی کے ذرائع کو اپنے دفاتر میں نمایاں کریں اور صارفین کی ڈیجیٹل ادائیگی قبول کرنے سے انکار نہ کریں۔ایس ای سی پی نے واضح کیا ہے کہ ان ہدایات پر عملدرآمد کی حتمی تاریخ 31 اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے ۔ کمیشن نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے بینکوں، مائیکرو فنانس بینکوں اور ای ایم آئیز کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مفت راست کیو آر کوڈ حاصل کریں اور بروقت اس پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔کمیشن کے مطابق یہ اقدام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن مہم کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے اور اس سے نہ صرف صارفین کو سہولت ملے گی بلکہ ریگولیٹڈ سیکٹرز کی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔