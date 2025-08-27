رسک مینجمنٹ فریم ورک : سوئی سدرن اور فامکو ایسوسی ایٹس میں معاہدہ
کراچی(بزنس رپورٹر)دنیا میں ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے سوئی سدرن گیس کمپنی نے اپنے انٹرپرائز رسک مینجمنٹ فریم ورک کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب اہم قدم بڑھایا ہے تاکہ اسے بین الاقوامی معیارات اور ریاستی ملکیتی اداروں کے تقاضوں کے مطابق بنایا جاسکے۔
اس مقصد کے لیے سوئی سدرن نے پاکستان کی معروف کنسلٹنگ فرم فامکو ایسوسی ایٹس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت رسک مینجمنٹ فریم ورک کے نفاذ پر کام کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب سوئی سدرن کے ہیڈ آفس میں منعقد ہوئی۔ترجمان سوئی سدرن سلمان احمد صدیقی کے مطابق معاہدے پر دستخط قائم مقام منیجنگ ڈائریکٹر امین راجپوت اور چیئرمین فامکو ایسوسی ایٹس محمد غزالی نے کیے۔ اس موقع پر گروپ ہیڈ انٹرپرائز رسک مینجمنٹ رؤف اسلم بٹ اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے جبکہ سینیئر مینجمنٹ نے بھی شرکت کی اور اس اقدام کی بھرپور حمایت کی۔ فامکو ایسوسی ایٹس کی نمائندگی جنید احمد اور فراز صدیقی نے کی۔