اسٹاک مارکیٹ:مندی کا رجحان، 900 سے زائد پوائنٹس گرگئے
کراچی (کامرس رپورٹر) ملک میں جاری سیلاب کی تباہ کاریوں اور 85 ارب روپے اسٹاک سودوں کے تصفیوں کا دباؤ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی اسٹاک ایکسچینج کاروبار میں گراوٹ کی وجہ بن گیا۔۔۔
100 انڈیکس کا آغاز 406 پوائنٹس اضافے سے 1 لاکھ 48 ہزار 841 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا اور اسی دوران انڈیکس 690 پوائنٹس کی تیزی سے 1 لاکھ 49 ہزار 235 پوائنٹس کی نفسیاتی حد تک ٹریڈ ہوا، تاہم بھاری لیورج ادائیگیوں کے دباؤ ، پرافٹ ٹیکنگ اور روول اوور ویک کی بدولت سرمایہ کاروں نے حصص فروخت کرنے کو ترجیح دینا شروع کی اور 100 انڈیکس دوران ٹریڈنگ شدید گراوٹ کے پیش نظر 1 لاکھ 49 ہزار اور 1 لاکھ 48 ہزار کی بیک وقت دو نفسیاتی حدیں گر کر 1 ہزار سے زائد پوائنٹس کمی سے 1 لاکھ 47 ہزار 337 پوائنٹس کی یومیہ کم ترین سطح تک ٹریڈ ہوا، تاہم اختتامی لمحات میں مذکورہ مندی کی شرح میں معمولی نوعیت کی کمی واقع ہوئی اور 100 انڈیکس 941 پوائنٹس کی گراوٹ سے 1 لاکھ 47 ہزار 494 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا۔ اسی تناظر میں کے ایس ای 30 انڈیکس 161.33 پوائنٹس کمی سے 44907.95 پوائنٹس ، کے ایم آئی 30 انڈیکس 813.65 پوائنٹس گھٹ کر 209442.71 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 570.94 پوائنٹس کمی سے 90983.70 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر بند ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج میں دن بھر اسٹاک سرمایہ کاروں نے بینکنگ ،سیمنٹ ، فارما ، ٹیکنالوجی اور فرٹیلائزر کمپنیوں کے حصص کو فروخت کرنے پر ترجیح دی۔ دوسری جانب کاروبار کی گراوٹ سے اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 17 ہزار 639 ارب روپے سے کم ہوکر 17 ہزار 529 ارب روپے پر آگئی۔ ایک روز میں اسٹاک سرمایہ کاروں کو 110 ارب روپے خسارے کا سامنا رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 85 کروڑ 66 لاکھ 64 ہزار 471 روپے مالیت شیئرز کاکاروباری حجم 29 ارب 28 کروڑ 68 لاکھ 12 ہزار 346 روپے رہا۔ مجموعی طور پر 477 کمپنیوں میں سے 129 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 312 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں کمی اور 36 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام رہا۔