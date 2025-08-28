فیڈریشن چیمبر کا زیورات کی برآمدات کے بحران پر اظہار تشویش
کراچی (کامرس رپورٹر) فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے زیورات کی برآمدات کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کو خط لکھا اور مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔
زیورات کی برآمدات کے لیے معطل شدہ ایس آر او 760 کو فوری طور پر بحال کیا جائے ۔ فیڈریشن کے صدر عاطف اکرام شیخ نے وزیراعظم کو ارسال کردہ خط میں کہا کہ پاکستان کا سونے کے زیورات کا برآمدی شعبہ 6 مئی 2025 سے ایس آر او 760 کی معطلی کے بعد مکمل طور پر بندش کا شکار ہے ، جس کے باعث ملکی برآمدات پر شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سونے کے زیورات کی برآمدات اچانک رکنے سے نہ صرف عالمی آرڈرز متاثر ہوئے بلکہ غیر ملکی خریداروں کا اعتماد بھی متزلزل ہوا ہے ،پاکستانی برآمدکنندگان نے بیرون ملک خریداروں سے ایڈوانس ادائیگیاں اور سونا وصول کر رکھا ہے تاہم پالیسی کی معطلی کے باعث ان آرڈرز کو وقت پر مکمل کرنا ممکن نہیں رہا، اس صورتحال سے قانونی مسائل جنم لے سکتے ہیں اور پاکستان کی ساکھ کو عالمی مارکیٹ میں شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ۔ عاطف اکرام شیخ نے خط میں زور دیا کہ جاری اور زیر التوا زیورات کے کنسائنمنٹس کی کلیئرنس کے لیے ایس آر او 760 کا اجرا فوری طور پر کیا جائے تاکہ عالمی خریداروں کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے اور پاکستانی برآمدکنندگان کو مزید مالی نقصان سے بچایا جا سکے ۔ فیڈریشن چیمبر نے خبردار کیا کہ اگر یہ معاملہ فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو نہ صرف زیورات کی برآمدات بری طرح متاثر ہونگی بلکہ پاکستان کو عالمی تجارتی فورمز پر بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ۔