  • کاروبار کی دنیا
سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے اسلام آبادلاہور اور کراچی میں مشاورتی اجلاس

کراچی (کامرس رپورٹر) سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے شفاف اور جامع قانون سازی کے عمل کے حصے کے طور پر اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں اسٹیک ہولڈرز کے مشاورتی اجلاس منعقد کئے ۔

 اجلاسوں میں صنعت کے نمائندے ، فنڈ منیجرز، ڈونر ایجنسیز، قانونی مشیر اور دیگر شریک ہوئے ، جس کا مقصد پرائیویٹ فنڈ ریگولیشنز 2015 میں مجوزہ ترامیم سے آگاہی دینا اور ریگولیٹر و صنعت کے درمیان بات چیت اور تعاون کو فروغ دینا تھا۔ پہلا اجلاس 30 جولائی کو اسلام آباد میں ہوا، جبکہ لاہور اور کراچی میں اجلاس بالترتیب 18 اور 27 اگست 2025 کو منعقد ہوئے۔ 

 

