آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا وزیراعظم کو خط
کراچی (محمدحمزہ گیلانی ) آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھ کر مجوزہ ڈرافٹ موٹر وہیکل ڈیولپمنٹ ایکٹ 2025 پر سخت تحفظات کا اظہار اور خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے خدشات دور نہ کیے گئے۔۔۔
اور حقیقی اسٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل نہ کیا گیا تو وہ ہائیکورٹ سے رجوع کرنے پر مجبور ہوں گے ۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ایچ ایم شہزاد کی جانب سے ارسال کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کی درآمد کے حوالے سے انجینئرنگ ڈیویلپمنٹ بورڈ کی تجاویز اوورسیز پاکستانیوں اور صارفین کے مفادات کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ٹی آر، گفٹ اور بیگیج اسکیمیں اوورسیز پاکستانیوں کی لائف لائن ہیں، جنہیں محدود یا ختم کرنا ان کے حقوق سے انحراف اور ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ای ڈی بی کا بنیادی کام صرف مقامی آٹو انڈسٹری کی ترقی اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ تک محدود ہے جبکہ تجارتی پالیسی سازی وزارت تجارت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے لہٰذا درآمدی پالیسی میں ای ڈی بی کی مداخلت اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈرافٹ موٹر وہیکل ڈیولپمنٹ ایکٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کو مشاورت کے عمل میں شامل کیا جائے تاکہ پالیسی سازی شفاف اور متوازن ہوسکے ۔ ایچ ایم شہزاد نے خبردار کیا کہ اگر ان کے تحفظات کو نظرانداز کیا گیا تو یہ معاملہ صرف کاروباری مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ ایک عوامی مفاد کا مقدمہ بن جائے گا جس کے حل کے لیے ہائیکورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔