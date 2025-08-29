فیصل بینک کے مستحکم مالی نتائج، چھ ماہ میں 21.9ارب منافع
کراچی(بزنس ڈیسک )فیصل بینک لمیٹڈ نے رواں سال کی پہلی ششماہی کے مالی نتائج جاری کر دیے ، جن کے مطابق بینک نے اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے مستحکم کارکردگی دکھائی۔
رپورٹ کے مطابق مجموعی ڈپازٹس میں 1.2 ٹریلین روپے اضافہ ہوا، جو دسمبر 2024ء کے مقابلے میں19 فیصد زائد ہے ۔ اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹس 30 فیصد اضافے سے بڑھ کر 532 ارب روپے تک پہنچ گئے ۔ شرح سود میں کمی کے باوجود اس سے بنیادی آمدن کو سہارا ملا۔ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو (ADR) 57.8 فیصد ریکارڈ کیا گیا جبکہ کیپٹل ایڈیکوسی ریشوریگولیٹری تقاضوں سے زائد 15.6 فیصد رہا۔ نان پرفارمنگ لون کی شرح کم ہو کر 3 فیصد رہ گئی۔بینک نے قبل از ٹیکس منافع 21.9 ارب روپے اور فی حصص آمدن 6.59 روپے ظاہر کی۔ شیئر ہولڈرز کے لیے فی حصص 1.5 روپے یعنی 15 فیصد نقد منافع کا اعلان بھی کیا گیا۔چیئرمین میاں محمد یونس نے کارکردگی کو بورڈ کے اسٹریٹجک وژن اور انتظامیہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا جبکہ صدر و سی ای او یوسف حسین نے کہا کہ اسلامی اقدار کے مطابق جدید اور جامع مالیاتی حل فراہم کرنے کے ساتھ ڈیجیٹل صلاحیتوں اور افرادی وسائل میں سرمایہ کاری جاری ہے۔