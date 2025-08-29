پاکستان رائس روڈ شو 2025 کا دوسرا مرحلہ ابیجان میں شروع
کراچی (بزنس ڈیسک )پاکستان رائس روڈ شو 2025 کا دوسرا مرحلہ آج آئیوری کوسٹ کے دارالحکومت ابیجان میں آغاز کر گیا۔ ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (TDAP)کے زیر اہتمام یہ دو روزہ ایونٹ نووٹیل پلیٹو ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کی 28 بڑی رائس ایکسپورٹنگ کمپنیوں نے شرکت کی۔
وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ روڈ شوز محض تجارتی لین دین تک محدود نہیں بلکہ افریقی منڈیوں کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا رائس ایکسپورٹر ہے ، جو سالانہ 9 ملین میٹرک ٹن سے زائد چاول پیدا کرتا ہے اور 100 سے زیادہ ممالک کو برآمد کرتا ہے ۔پاکستان کے سفیر برائے کوٹ دیوواغ محمود اختر محمود نے پاکستان کو "عالمی رائس مارکیٹ میں منفرد کھلاڑی" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس 6 ملین میٹرک ٹن ایکسپورٹیبل سرپلس موجود ہے جو مغربی افریقہ کی ضروریات پوری کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ۔ڈی جی ایگرو اینڈ فوڈ TDAP اطہر حسین کھوکھر نے شرکا کو پاکستان کی رائس ویلیو چین اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان (REAP) کے نمائندوں نے پاکستان کے مقابلہ جاتی پرائسنگ اور فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز پر روشنی ڈالی۔ایونٹ میں بزنس ٹو بزنس (B2B) سیشنز بھی شامل ہیں، جہاں پاکستانی ایکسپورٹرز کو آئیوریئن خریداروں سے براہِ راست ملاقات اور تجارتی معاہدوں کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔واضح رہے کہ پاکستان رائس روڈ شو 2025 کا اگلا اور آخری مرحلہ یکم اور 2 ستمبر کو ڈکار (سینیگال) میں منعقد ہوگا۔