اسٹاک ایکسچینج :تیزی، 100 انڈیکس 148 ہزار پوائنٹس کی سطح پر بحال

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل چار روزہ مندی کے بعد جمعہ کو کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس 1 لاکھ 48 ہزار پوائنٹس کی سطح دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب رہا۔۔۔

تیزی کے باعث 50 فیصد حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور حصص کی مجموعی مالیت میں 1 کھرب 19 ارب 88 کروڑ 8لاکھ 39ہزار 934روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیراعظم کے متوقع دورہ چین اور سی پیک فیز ٹو سے متعلق اہم پیشرفت کی امید پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں کاروبار کے تمام اوقات میں مارکیٹ گرین زون میں رہی۔ ایک موقع پر 1891 پوائنٹس کی تیزی سے انڈیکس 1 لاکھ 49 ہزار پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا تھا ،تاہم وقفے وقفے سے انشورنس سمیت دیگر شعبوں میں پرافٹ ٹیکنگ کے باعث تیزی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1274.27پوائنٹس کے اضافے سے 148617.77 پوائنٹس پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 370.74 پوائنٹس اضافے سے 45247.79 پوائنٹس، آل شئیر انڈیکس 669.39 پوائنٹس اضافے سے 91685.08 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30 انڈیکس 2209.48 پوائنٹس بڑھ کر 212370.79 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔کاروباری حجم گزشتہ روز کی نسبت 43.47 فیصد زائد رہا، مجموعی طور پر 1 ارب 34 کروڑ 22 لاکھ 3 ہزار 45 حصص کے سودے ہوئے ۔ کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ 474 کمپنیوں تک پھیلا، جن میں 236 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 203 میں کمی جبکہ 35 میں استحکام رہا۔

 

