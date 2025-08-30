نیسلے پاکستان کا سیلاب متاثرین کیلئے 3لاکھ لٹر صاف پانی دینے کا اعلان
لاہور (بزنس ڈیسک)نیسلے پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اپیل پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لئے امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔کمپنی نے خیبر پختونخوا اور۔۔۔
گلگت بلتستان میں200,000 لیٹر پینے کا صاف پانی فراہم کردیا جبکہ پنجاب کے اضلاع کے لیے مزید 100,000 لیٹر پانی فراہم کرنے کا عہد بھی کیا ہے ۔چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ ضرورت کے وقت فوری معاونت پر ہم نیسلے پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ نیسلے ودیگر کے تعاون سے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنا ممکن ہوا ہے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ۔نیسلے پاکستان جیسن آوانسینا نے کہا کہ کے پی ، گلگت بلتستان اور پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صاف پانی تک رسائی سب سے بڑا مسئلہ ہے ، اسی وجہ سے کمپنی نے اپنی توجہ ان علاقوں پر مرکوز کی ہے۔