ای کامرس اداروں کو ماہانہ مالیاتی رپورٹ جمع کرانی لازمی قرار
کراچی (رپورٹ:محمد حمزہ گیلانی)فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)نے آن لائن کاروبار کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے انکم ٹیکس رولز 2002ء میں ترامیم کا ڈرافٹ جاری کردیا ۔۔۔
ان نئے قواعد کا مقصد بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت اور ای کامرس سرگرمیوں کو باقاعدہ ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا ہے ۔ترمیم شدہ ڈرافٹ کے مطابق آن لائن کاروبار کرنے والے تمام اداروں کو ہر ماہ اپنی مالیاتی رپورٹ لازمی طور پر جمع کرانی ہوگی۔ اس کے لیے ایف بی آر نے فارم A-1 اور A-2 متعارف کرائے ہیں، جن پر اداروں کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر، ماہانہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، فروخت کنندگان کے نام و پتے ، انوائس نمبرز اور دیگر مالی معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔مزید برآں، اداروں کو اپنے گوشواروں کے ساتھ حلفیہ بیان بھی جمع کرانا ہوگا جس میں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کی تصدیق لازمی ہوگی۔ایف بی آر نے کوریئر سروس کمپنیوں کو بھی ان قواعد کے تحت شامل کیا ہے ، جنہیں ہر سہ ماہی اپنی مالیاتی تفصیلات ایف بی آر میں جمع کرانا ہوں گی۔