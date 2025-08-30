سکھر :انڈسٹریل زونز میں صفائی کے مؤثر اقدامات کی یقین دہانی
سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر ایوانِ صنعت و تجارت کے سابق صدر انجینئر عبد الفتاح شیخ کی قیادت میں ایک وفد نے جئے شاہ اور نثار احمد صدیقی کے ہمراہ ٹاؤن چیئرمینز عزیز اللہ مغل اور طارق چوہان سے خصوصی ملاقات کی۔۔۔
اجلاس میں گولیمار اور سائیٹ انڈسٹریل زونز میں صنعتکاروں و تاجروں کو درپیش صفائی ستھرائی کے سنگین مسائل، بالخصوص نکاسیٔ آب اور سالڈ ویسٹ کے فوری خاتمے کے لیے عملی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔وفد نے نشاندہی کی کہ انڈسٹریل ایریاز میں نکاسیٔ آب کے نظام کی خرابی اور کچرے کے ڈھیروں کی موجودگی کے باعث صنعتکار اور تاجر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گاڑیوں اور لیبر کی آمد و رفت میں رکاوٹوں سے صنعتی یونٹس کی پروڈکشن متاثر ہو رہی ہے ۔ رہنماؤں نے واضح کیا کہ یونٹس مالکان باقاعدگی سے پراپرٹی ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہیں۔ ٹاؤن چیئرمینز عزیز اللہ مغل اور طارق چوہان نے یقین دہانی کرائی کہ مقامی حکومت صنعتکاروں کے تعاون سے ان مسائل کو حل کرے گی اور گولیمار و سائٹ انڈسٹریل زونز کو صاف ستھرا بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔ وفد نے امید ظاہر کی کہ مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں سکھر کی صنعتی سرگرمیوں کو بہتر ماحول فراہم ہوگا جس سے مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔