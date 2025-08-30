صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسٹمز ایجنٹس کا فیس لیس کلیئرنس سسٹم کی حمایت کا اعلان

کراچی (بزنس ڈیسک )آل پاکستان کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن (اے پی سی اے اے )اور کراچی کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن (کے سی اے اے )نے کراچی میں فیس لیس کسٹمز کلیئرنس سسٹم کے نفاذ کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے ۔۔۔

 اے پی سی اے اے کے چیئرمین ارشد خورشید اور کے سی اے اے کے صدر محمد عامر نے اس نئے نظام کو وزیرِاعظم شہباز شریف کے اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کسٹمز کے عمل میں شفافیت، کارکردگی اور مساوات کو یقینی بنائے گا۔ان کا کہنا تھا کہ فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم میرٹ پر مبنی اور غیر امتیازی ہے ، جس میں کلیئرنس کا عمل "فرسٹ اِن، فرسٹ آؤٹ" کی بنیاد پر ہوتا ہے ، جو تاجر برادری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔دونوں رہنماؤں نے نئے چیف کلکٹر کسٹمز اپریزمنٹ ساؤتھ واجد علی کی طرف سے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشاورت کے ذریعے اس نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ فیس لیس اسیسمنٹ کے ڈیزائن میں کوئی کمی نہیں،تاہم عملی نفاذ کے دوران کچھ چیلنجز اور تاخیر کا سامنا ہوا، جنہیں حل کرنے کے لیے چیف کلکٹر نے فوری اقدامات کیے ہیں۔

 

