انڈس موٹر کمپنی :مالی سال کے نتائج کا اعلان
کراچی (بزنس ڈیسک)انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ نے مالی سال کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فروخت، ریونیو اور منافع میں نمایاں اضافہ ظاہر کیا ہے ۔کمپنی نے اس عرصے میں 33,757 یونٹس فروخت کیے۔۔۔
جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 56 فیصد زیادہ ہیں۔ جولائی 2024 میں یاریس فیس لفٹ کے اجراء کے بعد پسنجر کاروں کی فروخت میں 84 فیصد اضافہ ہوا، جبکہ کمرشل وہیکلز کی مانگ میں بھی 32 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔کمپنی کا خالص ریونیو گزشتہ سال کے 152.48 ارب روپے کے مقابلے میں بڑھ کر 215.14 ارب روپے ہو گیا۔