اسٹیٹ بینک نے 3بڑے بینکوں کو اہم ملکی بینک قرار دے دیا
کراچی (بزنس رپورٹر) اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2025ء کے لیے ملک کے تین بڑے بینکوں کو ڈومیسٹک سسٹمیکلی امپورٹنٹ بینکس (DSIBs) کے طور پر نامزد کردیا ہے ، جن میں نیشنل بینک آف پاکستان، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ اور۔۔۔
حبیب بینک لمیٹڈ شامل ہیں۔اسٹیٹ بینک کے مطابق مقامی سطح پر اہم بینکوں کی نامزدگی مالیاتی نظام کے استحکام اور بینکاری سیکٹر میں اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کی جاتی ہے ۔ یہ اقدام اسٹیٹ بینک کے "ڈی ایس آئی بی فریم ورک" کے تحت کیا گیا ہے جو بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ ہے ۔فریم ورک کے تحت ہر سال بینکوں کے مالیاتی نظام کا تفصیلی تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ کون سے بینک ملکی معیشت اور مالیاتی ڈھانچے کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس جائزے میں بینک کے سائز، مارکیٹ میں حصہ، پیچیدگی اور متبادل اداروں کی دستیابی جیسے عوامل کو شامل کیا جاتا ہے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق نامزد بینکوں پر اضافی سرمایہ برقرار رکھنے کی شرط عائد کی گئی ہے ، جس کے تحت نیشنل بینک کو 2.5 فیصد جبکہ یونائیٹڈ بینک اور حبیب بینک کو 1.5 فیصد اضافی کامن ایکویٹی ٹئیر-1 (CET-1) کیپیٹل رکھنا ہوگا۔