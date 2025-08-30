بیرون ملک ایکویٹی سرمایہ کاری کیلئے جدید مانیٹرنگ نظام نافذ
کراچی(بزنس رپورٹر) اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک ایکویٹی سرمایہ کاری کی نگرانی اور شفافیت یقینی بنانے کیلئے جدید نظام "پرفارمنس ایویلیوایشن سسٹم فار انویسٹمنٹ" نافذ کر دیا ہے ۔۔۔
اسٹیٹ بینک کے سرکلر کے مطابق اس نظام کے تحت تمام بینک اور ایکسچینج کمپنیاں اپنی ایکویٹی سرمایہ کاری کی تفصیلات مرکزی بینک کے پورٹل پر جمع کرانے کی پابند ہوں گی۔ نئے نظام میں سرمایہ کاری کے حجم، رقوم کی ترسیل، سرمایہ کار کمپنیوں کی تفصیلات اور سودوں کی کارکردگی سمیت دس نکات شامل کیے گئے ہیں۔قواعد کے مطابق مالیاتی ادارے ہر ماہ کے پہلے کاروباری ہفتے تک بیرون ملک تمام ایکویٹی لین دین کی تفصیلات رپورٹ کرنے اور مالی سال کے اختتام کے تین ماہ کے اندر سالانہ رپورٹ جمع کرانے کے پابند ہوں گے ۔اسٹیٹ بینک نے اس نظام پر عملدرآمد کے لئے تین مرحلوں پر مشتمل ٹائم فریم جاری کیا ہے ،پہلے مرحلے میں فروری 2021ء سے 31 جولائی 2025ء تک کی سرمایہ کاری کی تفصیلات 28 نومبر 2025ء تک جمع کرانی ہوں گی۔دوسرے مرحلے میں فروری 2021ء سے قبل کی سرمایہ کاری کا مکمل ریکارڈ 28 فروری 2026ء تک فراہم کرنا ہوگا۔تیسرے اور آخری مرحلے میں تمام مالیاتی اداروں کو اپنی مکمل اور درست کمپلائنس رپورٹ 5 مارچ 2026ء تک اسٹیٹ بینک کو دینا لازمی ہوگا۔