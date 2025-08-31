اسٹاک ایکسچینج:اگست کے دوران 9 ہزار 227 پوائنٹس کا اضافہ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے اگست کا مہینہ مثبت ثابت ہوا، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بہتری کے باعث حصص مارکیٹ میں نمایاں تیزی ریکارڈ کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق اگست کے دوران کے ایس ای 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر 9 ہزار 227 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 6.6 فیصد بڑھ کر 1 لاکھ 48 ہزار 617 پوائنٹس پر بند ہوا۔اعداد و شمار کے مطابق اگست میں 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1 لاکھ 51 ہزار 261 جبکہ کم ترین سطح 1 لاکھ 38 ہزار 957 پوائنٹس رہی۔ ایک ماہ کے دوران 14 ارب 74 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 844 ارب روپے ریکارڈ کی گئی۔مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا جو 952 ارب روپے بڑھ کر 17 ہزار 655 ارب روپے کی سطح پر جا پہنچی۔اسٹاک ماہر سلمان نقوی نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ریکوڈک منصوبے میں ممکنہ غیر ملکی سرمایہ کاری، مختلف کمپنیوں کے بہتر مالیاتی نتائج اور عالمی اداروں کی جانب سے پاکستان کی معیشت پر مثبت جائزوں نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت دی۔ ان عوامل کو اگست کے دوران مارکیٹ میں تیزی کا بنیادی سبب قرار دیا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر مالیاتی شعبے میں استحکام اور سرمایہ کار دوست اقدامات کا تسلسل برقرار رہا تو آنے والے مہینوں میں بھی مارکیٹ میں مثبت رجحان برقرار رہ سکتا ہے ، تاہم سیلاب کی تباہ کاریوں کے ممکنہ منفی اثرات بھی اسٹاک ٹریڈنگ پر مرتب ہوسکتے ہیں۔