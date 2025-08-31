ایف سی سی آئی وفد کا ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان پویلین کا دورہ
اوساکا(بزنس ڈیسک)فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (FCCI) کا 12 رکنی بزنس وفد صدر ریحان نسیم کی قیادت میں ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان پویلین پہنچا۔
وفد نے پویلین کے ڈیزائن اور تھیم Universe in a Grain of Salt کی تعریف کی جو پاکستان کے گلابی نمک پر مبنی تھا۔ پاکستان کے مختلف روایتی ہنر، دستکاری اور مصنوعات کو بھی خوب سراہا گیا۔وفد نے مصر، بنگلہ دیش، ازبکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، فرانس اور سربیا کے پویلینز کا بھی دورہ کیا اور نمائندوں سے تجارتی روابط پر گفتگو کی۔ایف سی سی آئی کے مطابق یہ دورہ مستقبل میں نئی تجارتی شراکت داریوں اور برآمدات کے فروغ کا باعث بنے گا۔