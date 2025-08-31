نئے ترقیاتی زونز کئی روز تک پانی میں ڈوبے رہے ، حیدرآباد چیمبر
حیدرآباد(نمائندہ دنیا)حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے قائم مقام صدر احمد ادریس چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں نے شہر کے نشیبی اور مضافاتی علاقوں کو بُری طرح متاثر کیا۔۔۔
خصوصاً لطیف آباد نمبر 11، مہر علی اور نئے ترقیاتی زونز کئی روز تک پانی میں ڈوبے رہے جس سے شہریوں کو اذیت ناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال کسی ایک موسم کا نتیجہ نہیں بلکہ گزشتہ 40 برسوں سے حیدرآباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایچ ڈی اے) کی ناکامیوں کا ثبوت ہے۔ ایک ڈویلپمنٹ اتھارٹی ہونے کے باوجود ایچ ڈی اے اپنے اسپانسرڈ پروجیکٹس، لوکل اسکیموں اور لوکاسٹ ہاؤسنگ منصوبوں کو کامیابی سے ڈلیور کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے ۔قائم مقام صدر نے کہا کہ بنیادی انفرااسٹرکچر، نکاسی آب اور یوٹیلٹیز کے مؤثر نظام کی عدم موجودگی، بے ہنگم آبادی، غیر قانونی کچی آبادیاں اور غیر مربوط اربن گروتھ نے شہر کے ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال بارش کے بعد شہر ڈوب جاتا ہے ۔احمد ادریس چوہان نے کہا سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے محض بیانات اور رسمی اقدامات تک محدود ہیں۔اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل میں معمولی بارش بھی حیدرآباد کو بڑے ڈزاسٹر میں تبدیل کر دے گی۔