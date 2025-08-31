اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ، سرکاری نرخ نامے ہوا
کراچی(رپورٹ:محمد حمزہ گیلانی)ملک بھر میں اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ سرکاری پرائس لسٹ کی عملداری عملاً ختم ہوگئی۔ ہول سیل اور ریٹیل سطح پر اجناس کے نرخ عام صارفین کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔
چیئرمین ہول سیلرز اینڈ گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے دنیا نیوز کو انٹرویو میں انکشاف کیا کہ چینی کی ایکس مل سرکاری قیمت 167 روپے مقرر ہے لیکن ملز مالکان اسے 175 روپے فی کلو میں فروخت کر رہے ہیں، جس کے باعث ہول سیل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ کر 178 روپے تک پہنچ گیا ہے ، حالانکہ سرکاری سطح پر یہ 170 روپے مقرر ہے ۔انہوں نے بتایا کہ صرف ایک ہفتے کے دوران گندم کی فی کلو قیمت میں 18 روپے اضافہ ہوا ہے ، جو 62 روپے سے بڑھ کر 80 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ۔ ان کے مطابق ملک بھر میں 60 لاکھ ٹن گندم کی قلت پیدا ہو چکی ہے جسے پورا کرنے کے لیے حکومت درآمد پر غور کر رہی ہے ۔ تاہم، پولٹری اور کیٹل فارمز کی جانب سے 30 لاکھ ٹن گندم کے بے دریغ استعمال نے بحران کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ عبدالرؤف ابراہیم کے مطابق آٹے کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ چکی آٹا سرکاری نرخ 90 روپے فی کلو کے بجائے مارکیٹ میں 125 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح ڈھائی نمبر آٹا 66 روپے کے بجائے 89 روپے جبکہ فائن آٹا 78 روپے کے بجائے 95 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ چاول کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف دو ہفتوں کے دوران باسمتی چاول 50 روپے مہنگا ہوا ہے، جو 295 روپے سے بڑھ کر 345 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے باعث چاول مزید 50 روپے فی کلو تک مہنگا ہو سکتا ہے۔