پہلی ششماہی میں 1.28 ارب کا منافع، وافی انرجی کے نتائج جاری
کراچی(بزنس ڈیسک)وافی انرجی پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے رواں سال 2025ء کی پہلی ششماہی کے لیے مالی نتائج کا اعلان کردیا۔
کمپنی نے ششماہی کے دوران 1.28ارب روپے کا بعد از ٹیکس منافع حاصل کیا جو گزشتہ سال کے اِسی عرصے میں 1.32 ارب روپے تھا۔ بورڈ نے اُصولی طور پر انتظامیہ کو تیل کی مارکیٹنگ کے شعبے میں ممکنہ سرمایہ کاری اور حصول کے مواقع تلاش کرنے کی اجازت بھی دی۔زیر جائزہ عرصہ میں تیل اور گیس کا شعبہ مستحکم رہا، جس سے درآمدی بل کو قابو میں رکھنے میں مدد ملی۔