کمپٹیشن قوانین پر سیشن،غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے تعاون سے کراچی میں تاجروں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کیلئے کمپٹیشن قوانین کی اہمیت پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔

سیشن میں ممبر کمپٹیشن کمیشن بشریٰ ناز ملک، سینیئر افسران مریم پرویز اور ملیحہ قدوس شریک ہوئیں۔ او آئی سی سی آئی کے سیکریٹری جنرل نے کمیشن کے وفد کا خیرمقدم کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا۔ اپنے خطاب میں ممبر کمیشن بشریٰ ناز ملک نے بتایا کہ کمیشن نے پبلک پروکیورمنٹ، چینی، پنکھا ساز اداروں اور فلیٹ اسٹیل سمیت مختلف شعبوں میں غیر مسابقتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ سیکریٹری کمپٹیشن کمیشن مریم پرویزنے شرکاء کو کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے اہم نکات پر تفصیلی بریفنگ دی، جس میں گمراہ کن مارکیٹنگ اور مرجرز اینڈ ایکویزیشنز بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے باعث گزشتہ برس ملک میں 42 ارب روپے سے زائد غیر ملکی سرمایہ کاری آئی۔

