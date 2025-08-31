سکھر : صنعتی زونز کو اے ڈی سی فیڈر سے الگ کرنے کا اعلان
سکھر(بیورو رپورٹ)سی ای او سیپکو اعجاز علی چنہ نے کہا ہے کہ سکھر ڈویژن کے 9 اضلاع میں سب سے زیادہ ریونیو یعنی 20 فیصد سے زائد سکھر شہر سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں کے عوام اور صنعتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔
وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ سکھر ایوانِ صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر صدر محمد خالد کاکیزئی، کنوینر عبدالعزیز شیوانی اور دیگر اراکین سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سکھر سٹی میں لوڈشیڈنگ کے خاتمے کے لیے دو نئے پاور ٹرانسفارمر نصب کر دیے گئے ہیں جبکہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جی آئی ایس گرڈ اسٹیشن کی تنصیب کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ بلنگ مسائل کے مستقل حل کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے آٹو میٹر ریڈنگ والے میٹرز لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ عبدالعزیز شیوانی نے کہا کہ سکھر سے 100 فیصد ریکوری کی جاتی ہے، لہٰذا شہر کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سکھر میں مکمل طور پر لوڈشیڈنگ ختم کی جائے۔ سی ای او اعجاز علی چنہ نے یقین دہانی کرائی کہ مجوزہ اوقات میں لوڈشیڈنگ نہیں ہوگی، مرمتی اور جنرل لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم کر دیا جائے گا، صنعتی زونز کو اے ڈی سی فیڈر سے الگ کیا جائے گا اور ڈائریکٹر کمرشل کی سربراہی میں ہر ہفتے ون ونڈو آپریشن کے تحت سکھر چیمبر کا دورہ کیا جائے گا۔